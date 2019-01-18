«Родины» больше нет: в Красноярске начали разбирать здание бывшего кинотеатр

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-18T09:13:32+03:00

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Красноярцы, проезжающие по Красрабу, еще неделю назад обратили внимание, что перед кинотеатром «Родина» выросло ограждение и появились знаки, предупреждающие, что посторонним теперь внутрь проход запрещен. А накануне с фасада исчезли буквы названия. Их рабочие демонтировали в первую очередь. Так началась реконструкция старого здания, с которым многих красноярцев связывают теплые воспоминания.

О необходимости реконструкции говорили больше десяти лет, все это время : здание простаивало и ветшало. Но поначалу власти, видимо, не представляли, под что его можно использовать. А когда решили сделать там Дом дружбы народов, дела быстро сдвинулись с места.

В конце года прошел аукцион на выбор подрядчика. Цена вопроса составила более 170 миллионов рублей. Завершить работы должны к концу 2019 года. Планируется, что часть здания все-таки снесут. Но главный фасад оставят – на нем отреставрируют фреску. Но по поводу названия пока ничего не известно: вернут ли надпись «Родина» на фасад или нет?