Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-18T08:55:55+03:00

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ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В ходе исследования учитывались как операции по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и отдельно транзакции клиентов ВТБ.

Согласно полученным данным, за две последние недели декабря 2018 г. объем трат россиян по картам увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достиг 70 млрд рублей. В тройку городов-лидеров по данному показателю вошли Москва (20 млрд рублей), Санкт-Петербург (8 млрд) и Самара (7 млрд).

Чаще всего в качестве подарков россияне выбирали бытовую технику. Стоимость одной покупки в данном сегменте составила более 8 тыс. рублей, увеличившись в 1,5 раза. На втором месте по популярности – электроника и гаджеты (почти 5 тыс. рублей за одну транзакцию), на третьем – одежда и обувь (более 3 тыс.). Также в пятерку самых востребованных подарков вошли товары для дома и для детей.

Красноярск традиционно входит в ТОП-10 трат клиентов ВТБ среди российских городов. Жители краевой столицы за первую неделю года совершили операции на сумму свыше 550 млн рублей, что почти на 30% превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом количество транзакций, совершенных по картам в этот период, выросло на четверть.

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