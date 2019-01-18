2019-01-18T08:44:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом. Всего за 2018 год было выдано более 10 тысяч автокредитов на сумму 7,5 млрд рублей.

Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы "АВТОПАРТНЕР", с одновременным расширением перечня партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10%. Дополнительный рост обеспечило смягчение требований к автомобилям с пробегом.

По итогам 1 полугодия 2018 года Банк вошел в ТОП-10 рейтинга банков по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru.

Ознакомиться с полными условиями автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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