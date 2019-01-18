СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-18T08:42:10+03:00

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В Красноярске обсудили вопросы безопасности Универсиады. Напомним, что пройдет спортивное мероприятие со 2 по 12 марта, а особый режим начнется в городе уже с 24 февраля.

- Накануне, 17 января, состоялось заседание межведомственной региональной рабочей группы по обеспечению безопасности спортивного мероприятия. В совещании приняли участие руководители силовых и правоохранительных ведомств страны, иных федеральных и региональных органов власти, задействованных в обеспечении безопасности Студенческих игр, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

Перед заседанием представители силовых ведомств побывали на спортивных и других объектах и дали свою предварительную оценку. Добавим, что из Москвы специально для этого прилетел Александр Горовой, ранее – руководитель краевого МВД, а ныне – первый заместитель МВД России.