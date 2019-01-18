2019-01-18T08:00:36+03:00
Дом. Семья

В красноярском зоопарке в вольер к пингвинам установили видеокамеру

Правда, интереса она у них не вызвала [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском зоопарке в вольер к пингвинам установили видеокамеру. Фото пресс-службы зоопаркаВ красноярском зоопарке в вольер к пингвинам установили видеокамеру. Фото пресс-службы зоопарка
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» продолжаются эксперименты с видеокамерой. Сначала ее установили в вольере сурикатов, получилось забавное видео в формате 360*. Правда, суетливые и любопытные зверьки проявили к камере слишком повышенный интерес и уронили ее.

В красноярском зоопарке в вольер к пингвинам установили видеокамеру.#Пингвины #Роевручей Создано с помощью Gear 360 ActionDirector

Теперь сотрудники зоопарка решили установить камеру в зимнем вольере у пингвинов. Заглянуть сюда могут лишь несколько человек из числа сотрудников – настолько строгие и стерильные условия содержания этих птиц. Так что видеокамера позволяет подсмотреть за антарктическими птицами и при этом не тревожить их.

Видео 360* надо смотреть на смартфоне или крутить мышкой. Вольер стилизован под естественную среду обитания птиц. Вот они выходят из своих «спальных апартаментов» - темной норы, неспешно гуляют по вольеру, время от времени общаются и как будто совсем не проявляют интереса к камере. Потом, правда, сделали несколько короткиъ подходов из чистого любопытства.

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