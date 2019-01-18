Вылетел и вернулся: в Норильске совершил вынужденную посадку «Боинг 737-300»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-18T08:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норильске совершил экстренную посадку Boeing 737-300. Это произошло накануне, 17 января в 8 часов 33 минуты по местному времени, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным воздушное судно должно было вылететь из Норильска в Минеральные воды через Москву. На борту находились 118 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет поднялся в воздух по расписанию. Однако вскоре сработал датчик о задымлении салона. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.

- Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, самолет повреждений не получил, - прокомментировали в ведомстве. В настоящее время следователями проводится проверка с целью установить все обстоятельства случившегося. Возбуждать или нет уголовное дело, станет понятно по результатам этой проверки.