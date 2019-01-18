СЕГОДНЯ 06:36 2019-01-18T07:42:12+03:00

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В Красноярске 9-летний школьник бросился через дорогу, не обращая внимания на плотный поток машин. Финал оказался печальным: ребенок оказался под колесами «Тойоты». Все случилось накануне, 17 января, в вечерний час-пик на улице Сурикова. Достаточно посмотреть видео, размещенное в группе «ЧП-Красноярск», и становится понятно, что произошло и кто виноват.

В Красноярске 9-летний школьник бросился под колеса в плотном потоке машин.

По Сурикова движется плотный поток машин. У светофора стоят пешеходы, терпеливо ожидая, когда для них загорится зеленый сигнал и они смогут перейти улицу. Неожиданно один из пешеходов бросается вперед, лавирует между автомобилями. Три ряда он преодолел благополучно и уже почти достиг противоположной стороны улицы, как его сбила иномарка.

Пострадавшего на «Скорой» доставили в больницу, ГИБДД разбирается с водителем. Вот что рассказала в группе пользователь Юлия Волошенко: «Я стояла в это время на перекрестке. Ждала с сыном зеленый свет. Самого ДТП не видела, только услышала глухой стук, подумала сначала, что машины столкнулись. А когда стала переходить дорогу, то увидела мальчика, лежащего возле машины, без движения. На вид ему не больше 10 лет. Ну здесь так и написали, что 9 лет. На перекрестке час пик, движение не сильно интенсивное, но и такого достаточно. Мальчик однозначно шел/бежал на красный. Надеюсь, что жив. Водителя по-человечески жалко. Как вот так жить дальше, даже если не виноват».