СЕГОДНЯ 06:18 2019-01-18T06:18:32+03:00

Под Красноярском на «проклятом месте» столкнулись три автомобиля: двое погибших. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Страшная авария произошла накануне вечером, 17 января, на 876 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Кускун. Информация вместе с шокирующими фотографиями с места трагедии появилась в группе «ЧП-Красноярск». В ГИБДД ее подтвердили.

По предварительным данным 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «ГАЗель».

Удар был таким мощным, что передняя часть «ВАЗа» оторвалась и отлетела в «КИА», который ехал следом за малотоннажным грузовичком. В результате ДТП водитель и 67-летный пассажир «Лады» скончались на месте. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Пользователи соцсети добавили в комментариях, что место у Кускуна словно проклятое, там часто происходят аварии с погибшими. «Кускун опять свой «урожай» выдал.

Пара сотен погибших за последние пять лет уже наверное набралась».