2019-01-18T05:14:25+03:00
Общество

Красноярцам дали новое обещание разобрать свалки во дворах – до конца января

И намекнули, что тариф на вывоз мусора может повыситься
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам дали новое обещание разобрать свалки во дворах – до конца январяКрасноярцам дали новое обещание разобрать свалки во дворах – до конца январяФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам дали новое обещание и новые сроки разобрать свалки во дворах левобережья – до конца января. А также пообещали, что к концу года в городе может появиться еще один мусоросортировочный завод, а тарифы на вывоз твердых бытовых отходов повысятся. Это прозвучало накануне, 17 января, на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, где депутаты затребовали отчета у представителей каждого района города о том, как у них проходит мусорная реформа.

На правом берегу вопросов к оператору нет. Весь шквал критики забрал себе левобережный оператор – «Красноярская рециклинговая компания». По-прежнему в категории «срочно вывезти мусор» остаются 110 площадок в Советском районе, по 24 площадки в Центральном и Октябрьском районах и 21 – в Железнодорожном, пишут «Городские новости».

Директора «Красноярской рециклинговой компании» Илью Ильина спросила, как он собирается подписать 27 тысяч договоров на вывоз мусора, если к этому дню подписано только 600 и еще на 600 документы только подготовлены. На что он ответил, что у него есть понимание, как работать и выполнить поставленные цели.

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