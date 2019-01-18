2019-01-18T04:52:15+03:00
Общество

Схему метро в Красноярске изменят

А всего на экологическое оздоровление края потратят 200 миллиардов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Схему метро в Красноярске изменятСхему метро в Красноярске изменятФото: Мария ЛЕНЦ
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Схему метро в Красноярске, пока еще недостроенного, изменят. Правда, каким образом – официальные органы не сообщают. Это будет сделано в рамках экологического оздоровления города и края. Накануне стало известно, что Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Красноярске и Норильске. Финансирование составит около 200 миллиардов до 2024 года. Из них в краевом центре – 68,69 миллиардов. Причем почти 20 миллиардов рублей заложено на мероприятия по снижению выбросов от транспорта.

Так, например, будет построено железнодорожное кольцо вокруг Красноярска, обновлен автобусный парк, откорректирована проектно-сметная документация на строительство метрополитена.

Также добавим, что затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 миллиарда, на снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора уйдет 46,5 миллиардов. Будут сноситься дома с печным отоплением и закроются 35 малоэффективных угольных котельных.

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