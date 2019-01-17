2019-01-17T15:57:56+03:00
Происшествия

Красноярский железнодорожный вокзал эвакуировали из-за мужчины с ножом

Он залез на строительные леса и долго не хотел спускаться
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярский железнодорожный вокзал эвакуировали из-за мужчины с ножомКрасноярский железнодорожный вокзал эвакуировали из-за мужчины с ножомФото: Мария ЛЕНЦ
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На железнодорожном вокзале в Красноярске сегодня случилось ЧП по вине пассажира с ножом. Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, все произошло между 13.00 и 14.00. Мужчина странного поведения был замечен в кассовом зале. В какой-то момент он достал из кармана складной нож, правда, никому им не угрожал, просто держал в руках. Охрана, естественно, отреагировала на этот факт. И когда охранники начали приближаться к нему, он рванул на строительные леса – с помощью них ремонтируют здание.

Было принято решение эвакуировать пассажиров из здания вокзала. Мужчину долгое время уговаривали спуститься с лесов охранники и психологи. И в итоге, он слез.

- Эвакуация длилась всего несколько минут, - пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги. – После инцидента пассажиры вернулись в здание вокзала.

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