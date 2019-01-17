2019-01-17T15:33:25+03:00
Экономика

Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензин

Оказывается, все дело – в спросе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензинКрасноярский экономист объяснила причины роста цен на бензинФото: Мария ЛЕНЦ
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Высокий спрос на бензин, по мнению доцента кафедры международного бизнеса СибГУ Екатерины Логиновой, является причиной роста цен. Логинова говорит, что объективных, экономически обоснованных, предпосылок для снижения стоимости топлива нет.

- Хотя люди и говорят, что не готовы покупать топливо по существующей цене, они все равно его покупают, несмотря на то, что уже есть автомобили, работающие на других источниках энергии, - считает экономист.

Не исключено, что на внутреннем рынке России может возникнуть дефицит, поскольку компаниям выгоднее продавать бензин за рубеж. Цена на внутреннем рынке растет, а мелкие АЗС не могут конкурировать и уходят с рынка.

Экономист считает, что рано или поздно людям все-таки придется отказаться от бензина – добыча нефти становится очень дорогой.

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