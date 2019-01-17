Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензин

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-17T15:33:25+03:00

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Высокий спрос на бензин, по мнению доцента кафедры международного бизнеса СибГУ Екатерины Логиновой, является причиной роста цен. Логинова говорит, что объективных, экономически обоснованных, предпосылок для снижения стоимости топлива нет.

- Хотя люди и говорят, что не готовы покупать топливо по существующей цене, они все равно его покупают, несмотря на то, что уже есть автомобили, работающие на других источниках энергии, - считает экономист.

Не исключено, что на внутреннем рынке России может возникнуть дефицит, поскольку компаниям выгоднее продавать бензин за рубеж. Цена на внутреннем рынке растет, а мелкие АЗС не могут конкурировать и уходят с рынка.

Экономист считает, что рано или поздно людям все-таки придется отказаться от бензина – добыча нефти становится очень дорогой.