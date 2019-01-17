Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензин
Высокий спрос на бензин, по мнению доцента кафедры международного бизнеса СибГУ Екатерины Логиновой, является причиной роста цен. Логинова говорит, что объективных, экономически обоснованных, предпосылок для снижения стоимости топлива нет.
- Хотя люди и говорят, что не готовы покупать топливо по существующей цене, они все равно его покупают, несмотря на то, что уже есть автомобили, работающие на других источниках энергии, - считает экономист.
Не исключено, что на внутреннем рынке России может возникнуть дефицит, поскольку компаниям выгоднее продавать бензин за рубеж. Цена на внутреннем рынке растет, а мелкие АЗС не могут конкурировать и уходят с рынка.
Экономист считает, что рано или поздно людям все-таки придется отказаться от бензина – добыча нефти становится очень дорогой.