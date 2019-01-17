Красноярские школьники плачут, говоря о блокаде Ленинграда

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-17T15:32:06+03:00

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Волнение в кулачок и вперед – совет от председателя жюри городского конкурса чтецов «Я говорю с тобою, Ленинград!», посвященного 75-летию снятия блокады Ленинграда. Несмотря на то, что военные фильмы современные подростки смотрят нечасто и, по мнению некоторых взрослых, «молодежь уже не та», выступали ребята очень искренне. Они никогда не слышали бомбежек, не голодали. Дети, рожденные в благополучные нулевые, хотят переживать с Таней Савичевой, учить многостраничную прозу и стараются, как на важном в жизни экзамене.

В библиотеке имени Романа Солнцева прошел отборочный этап конкурса чтецов. Ребята приехали из разных школ Советского района, но с одной целью – победить.

ИД «Комсомольская правда» - в жюри конкурса. И выбирать лучших из лучших было очень непросто. На глазах детей слезы. Настоящие, искренние. Кто-то облачается в порванную шаль и рисует под глазами синяки, кто-то дополняет выступление музыкой. Но конкурс есть конкурс и в ближайшие дни станет известно, кто вышел в финал, и представит свое выступление уже на городском этапе. Шесть человек – выступления с прозой и поэзией. Желаем удачи и держим кулачки!