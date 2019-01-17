Красноярцы просят мэра изменить схему движения в Солнечном

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-17T14:42:17+03:00

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Жители Солнечного собирают подписи под письмом, обращенным к мэру Красноярска Сергею Еремину. Люди просят вернуть в микрорайоне старую схему движения. Группа активистов, инициировавших сбор подписей, указывает и некоторые проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются здесь водители.

Прежде всего, речь о восстановлении въезда с Енисейского тракта на улицу Славы – после того, как повороты на этом участке запретили, ситуация на дорогах значительно ухудшилась.

Въезд от Бадалыка едва справляется с транспортными потоками. Здесь часто регистрируют мелкие аварии. Микрорайон в час пик задыхается от пробок: все центральные улицы забиты машинами. Дышать из-за этого все сложнее. Среди конструктивных предложений - левый регулируемый выделенный поворот на Славы с Енисейского тракта! Активисты говорят, что это в два раза увеличит пропускную способность на въезде, что, в свою очередь, благотворно повлияет на транспортные потоки.