2019-01-17T15:04:52+03:00
Общество

Родителей просят не приходить: в Красноярске открывается запись детей в первые классы

В новом учебном году за парты сядут более 14 тысяч ребятишек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Родителей просят не приходить: в Красноярске открывается запись детей в первые классыРодителей просят не приходить: в Красноярске открывается запись детей в первые классыФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали о старте кампании по записи ребятишек в первые классы: она начнется с февраля. По данным чиновников, в школу в этом году пойдут порядка 14 тысяч первоклашек. В управлении образования и мэрии настойчиво просят на устраивать ночных дежурств накануне 1 февраля и не брать штурмом школы.

- Можно воспользоваться электронной записью на портале www.gosuslugi.ru. Нужно будет выбрать образовательное учреждение и приложить пакет документов. В него входят заявление (его образец можно найти на сайте школы), паспорт одного из родителей или законного представителя, медицинская карта, свидетельства о рождении ребёнка и его регистрации на микроучастке образовательного учреждения. Подтверждение о приёме пакета документов придёт на электронную почту, - комментируют в мэрии.

Добавим, что в школы в перую очередь будут принимать детей по месту проживания. Те, кто хочет записать ребенка в какую-то определенную школу, смогут сделать это первого июня.

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