СК возбудил уголовное дело из-за смерти годовалой девочки в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-17T13:48:53+03:00

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В Красноярске умерла годовалая девочка, и обстоятельства ее гибели вызывают множество вопросов у следователей. Как рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю, симптомы болезни у девочки появились еще 9 января – у ребенка подскочила температура.

- Мама дала ей жаропонижающее средство, - рассказали в пресс-службе следствия. - Незначительно упав, через некоторое время температура вновь поднялась. Родители вызвали врачей скорой помощи, которые осмотрев ребенка и, несмотря на повышенную температуру, дав рекомендации по лечению, уехали, не предложив госпитализацию.

Участковый педиатр осмотрела ее на следующий день. Выписав лекарства, врач назначила следующий прием на 16 января. Но до этой даты девочка не дожила: в тот же день вечером она начала задыхаться. Родители вызвали «скорую», но медики не смогли спасти малышку.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).