Змея укусила 9-летнего мальчика в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-17T13:27:41+03:00

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На развлекательном квесте «Форд Боярд» в красноярске змея укусила 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Все случилось еще 18 ноября. После веселой игры дети еще долго не хотели расходиться. Ребятишки – народ любопытный. Вот 9-летний малчик и попросил работника квеста погладить змею. Тот – возьми и позволь. Но змее это не понравилось, и она цанула мальчика.

- Родители с ребенком обратились в больницу, где мальчику провели обследование. Медики установили, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное, осложнений в связи с укусом не выявлено, - сообщили в СУ СКР по краю. - Управляющий развлекательного центра сообщил, что змея вида «полоз», семейства ужеобразных не является ядовитой.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи опросят свидетелей и установят все обстоятельства произошедшего.