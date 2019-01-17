2019-01-17T13:10:29+03:00
Общество

Сердце забарахлило: инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо на трассе

Мужчину экстренно доставили в больницу Емельяновского района [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сердце забарахлило: инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо на трассеСердце забарахлило: инспекторы ДПС спасли водителя, которому стало плохо на трассеФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Красноярского края стало плохо вовремя поездки. 32-летний мужчина сначала ничего понять не мог: то ли давление расшалилось, то ли сердце барахлит. Притормозил на обочине трассы Р-255 «Сибирь», чтобы перевести дух. Вышел из машины на воздух. И тут ему окончательно стало дурно: в груди жгло огнем. Благо – в этот момент по трассе ехал экипаж ДПС.

Оказали помощь водителю на трассе.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Мужчина обратился с просьбой вызвать скорую помощь, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Он пояснил, что по пути следования почувствовал резкое ухудшение самочувствия и боль в сердце. Сотрудниками полиции Виктор Белецкий и Сергей Уразаев решили «скорую» не вызывать, а экстренно доставить мужчину в больницу.

Включив спецсигналы, полицейские сорвались с места. Это помогло сэкономить время. В больнице медики привили его в чувство. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

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