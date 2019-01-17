Министр финансов России рассказал о планах по строительству ЦБК в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-17T12:04:17+03:00

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В администрации президента сообщили о том, что в Красноярском крае стартовал крупный инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината. Об этом доложил главе государства министр финансов России Антон Силуанов. Известно, что проект будет запущен в этом году наряду со схожим проектом в Иркутской области. Кроме этого, в планах - строительство нефтегазохимических комплексов в Иркутской, Амурской областях и в Татарстане.

Что касается подробностей, то пока они неизвестны. Однако ранее, на экономическом форуме в Петербурге, губернатор края Александр Усс говорил о создании в регионе мощного целлюлозно-бумажного производства. И обозначил стоимость проекта – от полутора миллиардов долларов.

Не исключено, что основным партнером в создании такого комбината станет Китай. По крайней мере, ранее замгубернатора края Анатолий Цыкалов сообщал, что китайские бизнесмены выражали готовность вложиться в подобный проект.