В Хакасии на железнодорожном вокзале нашли сумку с оружием

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-17T11:14:31+03:00

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В столице Хакасии, Абакане, на железнодорожном вокзале нашли сумку с оружием. Случилось это накануне, 16 ноября, о чем «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники ведомства периодически обходят все помещения вокзала вместе со служебной собакой. Проверяют пассажиров и багаж на предмет запрещенных предметов. Заглядывают в камеру хранения. На этот раз собака учуяла среди сумок и чемоданов подозрительный предмет. Тогда полицейские проверили – оказалось оружие. Карабин с пятью патронами. Опасную находку изъяли.

Позже был установлен владелец багажа. Им оказался 55 летний житель Кемеровской области. Разрешение на карабин и боеприпасы у него были. А вот за то, что оставил сумку с оружием просто так, в камере хранения, на мужчину составили протокол по ч.4 ст.20.8 КоАП (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему). Штраф может составить до 2 тысяч рублей. Либо запрет на хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до года.