В Красноярске таксистов крупно оштрафовали за незаконные «шашечки»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-17T10:47:43+03:00

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В Красноярске, если говорить конкретно, в Свердловском районе, 24 таксистов оштрафовали на крупную сумму – на 120 тысяч рублей. Но чтобы взыскать штрафы, понадобилась помощь судебных приставов, так как добровольно исполнять решения суда они не спешили.

За что же перевозчикам такое наказание? В пресс-службе судебных приставов «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: за «шашечки». Точнее – за незаконно установленные «шашечки». Более двух месяцев назад дорожные полицейские проводили рейд в Свердловском районе, проверяли таксистов на предмет легальности перевозок. Тех, у кого лицензия на перевозку пассажиров была, отпускали с миром. У 24-х водителей такой лицензии не было, следовательно, на них на месте составляли протокол, а «шашечки» конфисковывали.

Сумма штрафа – 5 тысяч рублей, чтобы оплатить его, отводилось 60 дней. Но нарушители не торопились их оплачивать добровольно. Даже когда приставы уведомили их о последствиях.