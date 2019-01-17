А лучше бы включали фонари: «Горсвет» записывает разговоры ради безопасности звонивших

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-17T09:00:25+03:00

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Конечно, разговоры записываются во многих, очень многих ведомствах. И очень часто звонящих предупреждает об этом автоответчик. Цели у записей могут быть самые разные. Как вариант, чтобы потом переслушать звонок и убедиться, что информация не искажена, доказать правоту одного или другого, зафиксировать добуквенно полученную информацию. Правда, иногда это звучит немного комично:

- Позвонил на днях в «Горсвет», - поделился с «Комсомольской правдой» - Красноярск один из жителей Советского района. – А там: «в целях вашей безопасности разговоры записываются». Как моя «безопасность» связана со звонком в коммунальную службу, не очень понятно.

В целях моей безопасности лучше бы отремонтировали фонари, - вот это верно. На Алексеева, - я по этому поводу и звонил, горят через один. Надеюсь, что меня услышат!

Кстати, номер «Горсвета»: (391) 236-63-63.