А лучше бы включали фонари: «Горсвет» записывает разговоры ради безопасности звонивших
Конечно, разговоры записываются во многих, очень многих ведомствах. И очень часто звонящих предупреждает об этом автоответчик. Цели у записей могут быть самые разные. Как вариант, чтобы потом переслушать звонок и убедиться, что информация не искажена, доказать правоту одного или другого, зафиксировать добуквенно полученную информацию. Правда, иногда это звучит немного комично:
- Позвонил на днях в «Горсвет», - поделился с «Комсомольской правдой» - Красноярск один из жителей Советского района. – А там: «в целях вашей безопасности разговоры записываются». Как моя «безопасность» связана со звонком в коммунальную службу, не очень понятно.
В целях моей безопасности лучше бы отремонтировали фонари, - вот это верно. На Алексеева, - я по этому поводу и звонил, горят через один. Надеюсь, что меня услышат!
Кстати, номер «Горсвета»: (391) 236-63-63.
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