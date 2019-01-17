2019-01-17T07:13:59+03:00
Происшествия

В Академгородке ночью полность выгорел внедорожник

Range Rover был полностью охвачен пламенем [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Академгородке ночью сгорел внедорожникВ Академгородке ночью сгорел внедорожникФото: Мария ЛЕНЦ
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Минувшей ночью на одной из парковок в Академгородке полностью выгорел Range Rover. Видео охваченной огнем машины выложили в соцсети очевидцы. По их словам, пожар случился уже под утро, в районе в районе 03.15.

Сгорел внедорожник.Видео: соцсети

Внедорожник полыхнул так, что вокруг светло стало, и жители близлежащих домов (а возгорание произошло неподалеку от многоэтажки по адресу: Академгородок, 23) спохватились. Именно поэтому удалось спасти соседние автомобили - их вовремя убрали в сторону. Очевидцы же и вызвали пожарный расчет. Пожарные приехали к месту ЧП уже через десять минут, однако вряд ли машину удалось спасти. К сожалению, огонь был слишком сильным. Теперь хозяину и дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. Ей могло быть и замыкание проводки, и злонамеренные действия неизвестных.

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