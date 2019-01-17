В Академгородке ночью полность выгорел внедорожник

СЕГОДНЯ 06:34 2019-01-17T07:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью на одной из парковок в Академгородке полностью выгорел Range Rover. Видео охваченной огнем машины выложили в соцсети очевидцы. По их словам, пожар случился уже под утро, в районе в районе 03.15.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/686690" frameborder="0"></iframe> Сгорел внедорожник.Видео: соцсети

Внедорожник полыхнул так, что вокруг светло стало, и жители близлежащих домов (а возгорание произошло неподалеку от многоэтажки по адресу: Академгородок, 23) спохватились. Именно поэтому удалось спасти соседние автомобили - их вовремя убрали в сторону. Очевидцы же и вызвали пожарный расчет. Пожарные приехали к месту ЧП уже через десять минут, однако вряд ли машину удалось спасти. К сожалению, огонь был слишком сильным. Теперь хозяину и дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. Ей могло быть и замыкание проводки, и злонамеренные действия неизвестных.