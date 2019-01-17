В Солнечном сняли на видео спортсмена практически без одежды

СЕГОДНЯ 05:49 2019-01-17T05:49:27+03:00

На бегуне не было костюма, но шапка и теплая обувь при нем [видео]

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Жители Солнечного накануне удивились, увидев на улице бегуна в полуголом виде. На мужчине были спортивные шорты, теплая шапка и обувь - вот и весь нехитрый набор одежды. Конечно, в разгар сибирской зимы вид спортсмена вызвал резонанс, особенно в соцсетях. Некоторые пользователи покрутили у виска: дескать, мужик явно не в себе, перегнул с закаливанием, другие, наоборот, поддержали бегуна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/686688" frameborder="0"></iframe> Полуголый бегун.Видео: соцсети

«Ну, занимается человек спортом. Что такого-то?» - недоумевают жители Солнечного. И кстати, как рассказали жители микрорайона, этот мужчина бегает так уже не первый год, то есть действительно занимается спортом.

Сам автор ролика так прокомментировал свое видео: «Отправился на крещенские купания, я полагаю». Особенно контрастно бегун смотрится по сравнению с другими прохожими: народ вокруг в шубах, шапках и пуховиках.