2019-01-17T07:09:26+03:00
Звезды

«Дети футбола»: фильм о футболистах-детдомовцах из красноярского «Тотема» готов к показу

Не исключено, что посмотреть его можно будет на Первом канале
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Дети футбола»: фильм о футболистах-детдомовцах из краснрярского «Тотема» готов к показу«Дети футбола»: фильм о футболистах-детдомовцах из краснрярского «Тотема» готов к показуФото: Мария ЛЕНЦ
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Кинокомпания «Ракурс» завершила работу над фильмом «Дети футбола». Он посвящен красноярскому футбольному клубу «Тотем», все игроки которого - воспитанники детского дома. Даже не так: это воспитанники футбола. Известно, что фильмом уже заинтересовались продюсеры Первого канала. Скорее всего, его покажут и на фестивалях кино.

Режиссером картины выступил Павел Иванов, выпускник ВГИК (мастерская Владимира Меньшова), сценарий - также его заслуга. Фильм снимался и монтировался на протяжение всего прошлого года в три этапа: съемки в Красноярске, где живет и тренируется команда; съемки на Чемпионате мира по футболу; съемки в Польше, где проходил Чемпионат мира среди футбольных команд детских домов.

Увидят ли фильм красноярские зрители именно в нашем городе, где и когда это произойдет - пока не сообщается.

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