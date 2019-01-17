«Енисей» расторг контракт с сербским форвардом Марко Обрадовичем

СЕГОДНЯ 04:32 2019-01-17T04:32:27+03:00

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Сербский форвард Марко Обрадович досрочно покидает «Енисей». Об этом сообщил накануне официальный сайт красноярского футбольного клуба. Подписано соглашение о досрочном расторжении контракта. Информация о возможных изменениях в составе команд, напомним, появилась несколько недель назад, и имя Обрадовича было названо в числе тех, кто может уйти.

Марко Обрадович в «Енисей» пришел в 2018 году из казахстанского клуба «Актобе». Эксперты говорят о несомненной положительной роли, которую Обрадович сыграл для выхода «Енисея» в РПЛ. За 28 игр он забил 8 голов. Однако в этом сезоне забитых мячей на счету Обрадовича нет. Тем не менее красноярские футбольные фанаты его любят. Сам футболист тоже довольно тепло попрощался с «Енисеем».

- Я благодарен красноярским болельщикам, - сказал Обрадович. - Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все, и я надеюсь, «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ.