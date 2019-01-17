На пороге эпидемии: в Красноярске резко выросло число заболевших гриппом

СЕГОДНЯ 03:45 2019-01-17T03:45:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю привели данные по росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. И цифры, прямо скажем, настораживают. По данным эпидемиологов, за неделю с 7 по 13 января за помощью к врачам в регионе обратились 9 707 человек. Как правило, чаще всего болеют ребятишки ло 6 лет. Что касается краевого центра, то в Красноярске грипп и ОРВИ за этот же период подхватили 6 778 человек.

Динамика роста заболеваемости говорит сама за себя: за неделю количество заболевших возросло на 16,7 процента. Но об эпидемии говорить еще рано. Рост связан в первую очередь со взрослым населением. Общая заболеваемость по краю составила 35,7 на 10 тысяч человек, до критической отметки - 9,4 процента.

Напомним несколько простых правил для тех, кто все же заболел гриппом: оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу, вызвав его на дом; следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости; избегайте многолюдных мест; надевайте лицевую маску для снижения риска распространения инфекции; прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете; как можно чаще мойте руки с мылом.