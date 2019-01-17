В центре Красноярска снегом с тротуаров заваливают припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 03:50 2019-01-17T03:51:11+03:00

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Оставили машину в центре Красноярска и отлучились по делам? Готовьтесь к тому, что после возвращения вам понадобится лопата для расчистки снега. И - нет, это не метель его намела на вашего железного друга. Просто пока вас не было по тротуарам прошла снегоуборочная техника...

Что будет, если припарковать машину на проспекте Мира?.

Приятного, конечно, мало. Накануне один из читателей «Комсомольской правды» - Красноярск пожаловался в редакцию, рассказав, что после такого «снегопада» ему пришлось ехать на мойку.

После такого «снегопада» приходится ехать на мойку.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ну, что за отношение! Просто хамство! На час отошел - машину не узнать! Как только с верхом ее не засыпали - не понимаю, - сетует Евгений, - или по капоту не поскребли. Что разве аккуратно-то нельзя снег убрать? Обязательно надо испортить людям настроение. Или что, они с тротуара все это добро на проезжую часть свалили, а на дороге уже не их территория? Автомобилисты это убирать должны что ли. Наглость, я считаю.