Родилась под счастливой звездой! В Красноярске спасают сову чуть не погибшую под ковшом экскаватора

СЕГОДНЯ 03:46 2019-01-17T03:52:14+03:00

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Сову Дуду нашли на стройке в Преображенском несколько дней назад, когда рыли котлован. Обессиленную птицу заметил один из строителей: когда ковш вот-вот должен был зачерпнуть земли, мужчина приметил какое-то движение. Пригляделся: мать честная, да это сова! Птица неловко пыталась подняться с земли, но ей это не удавалось. Рабочие пожалели беднягу и передали волонтерам.

- Еще немного, и ее просто закопали бы, - рассказывают зоозащитники приюта «Верность», в который строители и передали несчастную птицу. - Наверное, Дуду родилась под счастливой звездой! Сейчас она находится в клинике «Лимпопо», в кислородной камере, ей поставили противошоковый препарат. Кушает плохо, но пытается вставать на ножки. Она птица, но она очень страдает и, как и все, хочет жить, только сказать об этом не может.

Если вы хотите помочь Дуду выжить, то это можно сделать через официальную страницу приюта «Верность» в соцсети ВКонтакте.