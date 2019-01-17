Родилась под счастливой звездой! В Красноярске спасают сову чуть не погибшую под ковшом экскаватора
Сову Дуду нашли на стройке в Преображенском несколько дней назад, когда рыли котлован. Обессиленную птицу заметил один из строителей: когда ковш вот-вот должен был зачерпнуть земли, мужчина приметил какое-то движение. Пригляделся: мать честная, да это сова! Птица неловко пыталась подняться с земли, но ей это не удавалось. Рабочие пожалели беднягу и передали волонтерам.
- Еще немного, и ее просто закопали бы, - рассказывают зоозащитники приюта «Верность», в который строители и передали несчастную птицу. - Наверное, Дуду родилась под счастливой звездой! Сейчас она находится в клинике «Лимпопо», в кислородной камере, ей поставили противошоковый препарат. Кушает плохо, но пытается вставать на ножки. Она птица, но она очень страдает и, как и все, хочет жить, только сказать об этом не может.
Если вы хотите помочь Дуду выжить, то это можно сделать через официальную страницу приюта «Верность» в соцсети ВКонтакте.