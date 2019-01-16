2019-01-16T17:48:55+03:00
Происшествия

При погибшем в Боготоле солдате нашли предсмертную записку

«Опасаюсь возвращаться в часть»
Ася ЖУКОВА
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Последнее фото Андрея Гулимова. Фото: соцсети.Последнее фото Андрея Гулимова. Фото: соцсети.
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В Красноярском крае при странных обстоятельствах погиб солдат-срочник Андрей Гулимов. 20-летнего парня нашли мертвым на станции Боготол.

А накануне, стало известно, как произошла трагедия. Об этом рассказали в военной прокуратуре Центрального военного округа. В ответ на запрос депутата Госдумы Юрия Швыткина, он держит дело под контролем.

Ранее сообщалось: Андрей был в карауле, охранял военный груз в поезде. В тот день он заступил часовым. Получил автомат и патроны к нему.

Однако спустя несколько часов обнаружили тело парня – с огнестрельными ранениями груди. При нем была предсмертная записка. В ней говорилось, что Андрей «опасается возвращаться в часть». Но причины солдат не называл.

Сейчас следствие рассматривает две версии трагедии, криминальную и нет. Вторая является основной. Также назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Отметим, что Андрей Гулимов был призван в прошлом году из города Свободный Амурской области. Он окончил техникум ЖД транспорта. С детства играл в местном театре.

- Есть сведения, что у Андрея был с собой смартфон, которого по правилам у солдата быть не должно, - рассказала изданию «Зейская правда» председатель комитета солдатских матерей Свободного Людмила Петрушова. - Допускаются лишь телефоны без фотокамер. Он фотографировался на фоне транспортируемого груза, поэтому старший изъял смартфон у Андрея перед заступлением в караул... Незадолго до последних событий он звонил родителям, восторгался Байкалом.

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