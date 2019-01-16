2019-01-16T15:53:47+03:00
Спорт

Огонь универсиады-2019 прибыл в Красноярский край

Первым его встретил Норильск
Ася ЖУКОВА
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Огонь универсиады-2019 прибыл в Красноярский край. Фото: Марина ПЕШКОВА, сайт администрации Красноярского края.Огонь универсиады-2019 прибыл в Красноярский край. Фото: Марина ПЕШКОВА, сайт администрации Красноярского края.
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Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года прибыл в Красноярский край. Как сообщили на сайте администрации региона, первым его встретил Норильск.

Колбу с огнем Студенческих игр доставили на самолете NordStar, на котором изображена U-Лайка, талисман универсиады. Напомним, украсить так три «борта» предложила компания «Норникель», генеральный партнер Игр. А пассажиры успели окрестить их «лайколетами».

В аэропорту Норильска организовали торжественную встречу огня. Колбу привезла заместитель руководителя Дирекции универсиады 2019 Стелла Алексеева. А у трапа на взлетно-посадочной полосе ждали первые лица города, одетые в национальные костюмы. Они приветствовали гостей на пяти языках народов севера края.

- Огонь, который сегодня мы привезли в Красноярский край, уже посетил три города в рамках международного этапа и 17 крупных городов нашей страны. В Норильске мы начинаем региональный этап Э

эстафеты огня, и я приглашаю норильчан и гостей города 22 января, в день проведения эстафеты, прийти и поддержать факелоносцев, - рассказала Стелла Алексеева.

Напомним, эстафета огня универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине. С 22 января по 1 марта маршрут охватит 13 городов региона. Завершится проект в Красноярске за день до старта соревнований.

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