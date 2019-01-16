В школах Красноярского края создадут агроклассы

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-16T15:33:58+03:00

На это из бюджета будут выделены дополнительные средства

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В сельских школах Красноярского класса появятся агроклассы. На эти цели из бюджетыабудут выделены дополнительные средства, сообщил губернатор региона Александр Усс:

- Новое направление поддержки агропромышленного комплекса предусматривает субсидии образовательным учреждениям в размере полутора миллионов рублей ежегодно с 2019 по 2021 год.

Сегодня, 16 ноября, глава края побывал с рабочей поездкой в Уяре. Посетил местный мясокомбинат, обсудил с руководством предприятия перспективы его развития. Затем губернатор пообщался со студентами и преподавателями сельхозтехникума. И в конце поездки провел совещание с руководителями муниципальных районов восточной группы. Его главной темой стали вопросы подготовки работников для сельскохозяйственной отрасли региона.

- Создание четырех центров компетенций, таких, как техникум в Уяре, вполне посильная задача для реализации в крае в течение трех лет, - отметил Александр Усс. - Уярский сельскохозяйственный техникум – реальная модель учебного заведения такого профиля. Я думаю, что именно оно должно стать базовым для края, а его опыт нужно распространить в регионе.