2019-01-16T15:07:24+03:00
Общество

8 детских садов и 5 школ построят в Красноярске

В ближайшие три года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
8 детских садов и 5 школ построят в Красноярске.8 детских садов и 5 школ построят в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске появятся восемь новых детсадов и пять школ. Причем в ближайшие три года, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 16 января, глава города Сергей Еремин провел выездное совещание в Пашенном. Здесь строят сразу два детских сада на 190 мест каждый. Завершить работы предполагают в четвёртом квартале нынешнего года. Кроме того, в микрорайоне планируется сдать школу на 1280 мест, ее проект отправлен на государственную экспертизу.

- Как минимум, на ближайшие три года строительство школ и детских садов – один из приоритетов развития города, - подчеркнул Сергей Еремин. – В 2019-м запланировано построить 8 детских садов на 1950 мест. В микрорайонах «Пашенный», «Покровский», «Солонцы-2», «Слобода Весны» и «Бугач». А один – в «Нанжуль-Солнечном» - уже готовится принять маленьких новоселов.

Также за три года собираются построить и приобрести пять школ в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный», «Преображенский», «Покровский», «Бугач» и «Пашенный». Предусмотрено, что они будут большими (рассчитанными на 1200 учеников) и современными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огонь универсиады-2019 прибыл в Красноярский край
В школах Красноярского края создадут агроклассы
Как у Снежной Королевы! Каскадный световой фонтан запустили на Копылова в Красноярске
Мэрия Красноярска продала за 20 миллионов ненужной недвижимости
Жалобу об избиении в СИЗО главы Росприроднадзора прокомментировали в ГУФСИН
Почти на четверть выросла добыча каменного угля в Красноярском крае в 2018 году
Автокассу красноярского аэропорта перенесли с улицы в терминал
Красноярцам предложили перейти на газ
Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо
Натуральный и недорогой. Красноярские школьники создали свой парфюм
Центр питания Универсиады открылся в Красноярске
Ради Нового года в Дубае жителю Красноярского края пришлось вернуть миллионный долг
Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска
Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде
Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч
Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде
Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы
Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске