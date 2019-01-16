8 детских садов и 5 школ построят в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-16T15:07:24+03:00

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В Красноярске появятся восемь новых детсадов и пять школ. Причем в ближайшие три года, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 16 января, глава города Сергей Еремин провел выездное совещание в Пашенном. Здесь строят сразу два детских сада на 190 мест каждый. Завершить работы предполагают в четвёртом квартале нынешнего года. Кроме того, в микрорайоне планируется сдать школу на 1280 мест, ее проект отправлен на государственную экспертизу.

- Как минимум, на ближайшие три года строительство школ и детских садов – один из приоритетов развития города, - подчеркнул Сергей Еремин. – В 2019-м запланировано построить 8 детских садов на 1950 мест. В микрорайонах «Пашенный», «Покровский», «Солонцы-2», «Слобода Весны» и «Бугач». А один – в «Нанжуль-Солнечном» - уже готовится принять маленьких новоселов.

Также за три года собираются построить и приобрести пять школ в микрорайонах «Нанжуль-Солнечный», «Преображенский», «Покровский», «Бугач» и «Пашенный». Предусмотрено, что они будут большими (рассчитанными на 1200 учеников) и современными.