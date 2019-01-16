Как у Снежной Королевы! Каскадный световой фонтан запустили на Копылова в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-16T14:38:53+03:00

Каскадный световой фонтан запустили на Копылова в Красноярске. Фото и видео: паблик Город Красноярск.

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В Октябрьском районе Красноярска появился каскадный световой фонтан. Эффектным видео поделились вчера, 15 января, в паблике «Город Красноярск».

Как выяснилось, фонтан открыли буквально только что. Его смонтировали неподалеку от дома на улице Копылова, 44.

Каскадный световой фонтан в Красноярске.Адрес: улица Копылова, 44

- Нам повезло: окна выходят прямо на него, - делятся жители высотки. - Выглядит круто!

Кадры видео, опубликованные в соцсетях, впечатляют. Волны цвета находят одна на другую: голубая, сиреневая, розовая, коралловая, лазурная, синяя, лавандовая, изумрудная… Десятки, а то и сотни оттенков.

- Сын сказал: похоже на дворец Снежной королевы, - рассказывает красноярка Инна. – Увидели его вчера на прогулке. Минут 15 не могла оттащить ребенка от фонтана – все любовался. Хорошо, на улице тепло! А домой вернулся - давай его рисовать. Ну правда - красиво.