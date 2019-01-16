Мэрия Красноярска продала за 20 миллионов ненужной недвижимости

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-16T13:59:26+03:00

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Мэрия Красноярска продала на аукционе недвижимости на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Сегодня, 16 января, прошел первый в году аукцион по продаже имущества муниципалитета. Одним из самых крупных лотов стал тот, что предлагали за стартовую цену в 19,78 миллионов рублей. Он представляет собой земельный участок площадью 7545 квадратных метров и построенное на нем нежилое здание 1965 года.

На него претендовали два участника. Один уже на первом этапе предложил начальную цену и победил. Теперь у него есть 10 дней, чтобы оплатить стоимость объекта. Средства пойдут в бюджет города.

Напомним, сейчас в плане приватизации 2019 года значатся 38 объектов. На торги выставят нежилые помещения на нижних этажах жилых многоэтажек, а также самостоятельные здания с земельными участками в разных районах.

Двадцать объектов представляют собой нежилые помещения от 7 до 100 квадратных метров. Такие площадки наиболее интересны малому и среднему бизнесу.