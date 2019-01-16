2019-01-16T13:11:49+03:00
Происшествия

Жалобу об избиении в СИЗО главы Росприроднадзора прокомментировали в ГУФСИН

«Телесных повреждений не зафиксировано»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Жалобу об избиении в СИЗО главы Росприроднадзора прокомментировали в ГУФСИН. Фото: Росприроднадзор по красноярскому краю.Жалобу об избиении в СИЗО главы Росприроднадзора прокомментировали в ГУФСИН. Фото: Росприроднадзор по красноярскому краю.
Изменить размер текста:

На жалобу об избиении в СИЗО арестованного за взятку руководителя Росприроднадзора Красноярского края Андрея Калинина отреагировали в ГУФСИН.

Напомним, сегодня утром во многие городские СМИ поступило сообщение от адвоката Калинина Регины Коршуновой. Ссылаясь на слова своего подзащитного, она рассказала: 11 января в СИЗО его избили двое: один держал, другой наносил удары по голове и животу. Таким образом от Калинина якобы хотели получить нужные показания.

- Проверка показала: угрозы жизни и здоровью подозреваемого в период содержания в СИЗО-1 ни со стороны сотрудников, ни со стороны арестованных и осужденных не установлено, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Преступлений в отношении Калинина, фактов применения к нему физической силы и специальных средств не зарегистрировано. В медицинскую часть учреждения с жалобами не обращался, телесных повреждений у него не зафиксировано.

Более того – не было жалоб от подозреваемого и на давление со стороны сокамерников или сотрудников. Как бы то ни было, во всем разберется следствие.

Напомним, глава Росприроднадзора попал под арест за получение взятки в 300 тысяч от бизнесмена, занимающегося экологическим аудитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Удары по голове и животу»: арестованный за взятку глава Росприроднадзора пожаловался на избиения в СИЗО

Андрей Калинин, руководитель Росприроднадзора Красноярского края и Тывы, пожаловался на побои в СИЗО. Таким образом на него пытались оказать давление, сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск адвокат обвиняемого РегинаКоршунова. Несколько часов назад она сделала письменное заявление. (Подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти на четверть выросла добыча каменного угля в Красноярском крае в 2018 году
Автокассу красноярского аэропорта перенесли с улицы в терминал
Красноярцам предложили перейти на газ
Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо
Натуральный и недорогой. Красноярские школьники создали свой парфюм
Центр питания Универсиады открылся в Красноярске
Ради Нового года в Дубае жителю Красноярского края пришлось вернуть миллионный долг
Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска
Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде
Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч
Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде
Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы
Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске