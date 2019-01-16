СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-16T13:11:49+03:00

Жалобу об избиении в СИЗО главы Росприроднадзора прокомментировали в ГУФСИН. Фото: Росприроднадзор по красноярскому краю.

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На жалобу об избиении в СИЗО арестованного за взятку руководителя Росприроднадзора Красноярского края Андрея Калинина отреагировали в ГУФСИН.

Напомним, сегодня утром во многие городские СМИ поступило сообщение от адвоката Калинина Регины Коршуновой. Ссылаясь на слова своего подзащитного, она рассказала: 11 января в СИЗО его избили двое: один держал, другой наносил удары по голове и животу. Таким образом от Калинина якобы хотели получить нужные показания.

- Проверка показала: угрозы жизни и здоровью подозреваемого в период содержания в СИЗО-1 ни со стороны сотрудников, ни со стороны арестованных и осужденных не установлено, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Преступлений в отношении Калинина, фактов применения к нему физической силы и специальных средств не зарегистрировано. В медицинскую часть учреждения с жалобами не обращался, телесных повреждений у него не зафиксировано.

Более того – не было жалоб от подозреваемого и на давление со стороны сокамерников или сотрудников. Как бы то ни было, во всем разберется следствие.

Напомним, глава Росприроднадзора попал под арест за получение взятки в 300 тысяч от бизнесмена, занимающегося экологическим аудитом.

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