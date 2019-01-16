2019-01-16T13:43:24+03:00
Общество

Почти на четверть выросла добыча каменного угля в Красноярском крае в 2018 году

Эксперты позитивно оценивают перспективы развития угольной отрасли нашего региона
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: «Русский Уголь»Фото: «Русский Уголь»
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Объемы добычи угля на Саяно-Партизанском разрезе в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросли на 22% - до 1 030 тысяч тонн. Впервые за 15-летнюю историю предприятия Саяно-Партизанский разрез вышел на миллионную годовую производственную мощность. Рост объемов добычи обусловлен благоприятной ситуацией на мировом рынке угля: каменный энергетический уголь марки «Г» калорийностью свыше 6000 ккал/кг пользуется спросом среди зарубежных потребителей, в первую очередь, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Красноярском крае высокой калорийностью обладает не только каменный, но и бурый энергетический уголь. У добываемого на Переясловском разрезе твердого топлива самая высокая калорийность среди всех бурых углей на материковой части РФ. Именно поэтому к этой угольной продукции также проявляют интерес зарубежные потребители.

Сейчас угольная генерация составляет 40% общего мирового топливно-энергетического баланса. Россия входит в 5 мировых лидеров по объемам добычи угля. Ежегодно растут объемы не только добычи, но и экспорта российского энергетического угля, который побеждает в конкурентной борьбе за счет своих качественных характеристик. Эксперты позитивно оценивают перспективы развития угольной отрасли Красноярского края. Общие запасы одного только Саяно-Партизанского месторождения превышают 1,5 млрд. тонн. Дальнейший рост производственных мощностей угледобывающих предприятий будет способствовать созданию в крае новых рабочих мест.

НАША СПРАВКА

Семь разрезов компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева, работают в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия.

В 2018 году объем добычи компании «Русский Уголь» составил более 14 млн тонн, из них около 6,3 млн тонн добыто на предприятиях в Красноярском крае.

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