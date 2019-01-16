СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-16T12:00:08+03:00

Автокассу красноярского аэропорта перенесли с улицы в терминал. Фото: официальная страница аэропорта в соцсетях.

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Автобусную кассу у аэропорта Красноярска перенесли с улицы в терминал. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, еще совсем недавно пассажиры, выезжающие из аэропорта на автобусе, покупали билеты на улице. Понятно, что выбора не было. Людям приходилось стоять в очереди на холоде, а потом еще ждать свой автобус.

Однако недавно все изменилось. Руководство аэропорта убедило организатора перевозок, что автокассу лучше перебазировать в терминал. И теперь приобрести билеты можно в тепле и комфорте.

- Хорошая новость, - пишут в соцсетях. - Спасибо, решили вопрос, не надо больше зябнуть в ожидании автобуса.

КОНКРЕТНО

ГДЕ ИСКАТЬ АВТОКАССУ

Она располагается после выхода из зоны получения багажа. Справа, в ряду с авиакассами. Здесь же можно подождать автобус. Пройтись по аэропорту, выпить кофе.