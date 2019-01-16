Красноярцам предложили перейти на газ

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-16T11:38:37+03:00

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Шуточный ролик, в котором плачущие мужчины поют про пользу газа выложен на официальном сайте АО «Красноярсккрайгаз». Таким оригинальным способом компания призывает автовладельцев сменить топливо. Перейти с бензина и дизеля на газ. По словам специалистов компании, это и дешевле и экологичнее:

- Видеоролик – плод народного творчества, который нам понравился и мы выложили его на своем портале, - поясняет Надежда Головчук, начальник клиентской службы АО «Красноярсккрайгаз». – В последнее время часто говорят о подорожании бензина, цены растут, это сказывается на семейном бюджете. Поэтому таким шуточным способом мы призываем заменить оборудование и не только сэкономить денежные средства, но и позаботиться об окружающей среде, ведь для Красноярска, как для любого крупного города проблема – выхлопные газы от машин и режим НМУ, весьма болезненна.