Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин оценил экологически чистое бездымное топливо. Его разработали ученые, а производит Сибирская угольная энергетическая компания.
По словам министра, было бы желательно перевести на такое топливо все печи в Красноярске. И понаблюдать, последует ли за этим улучшение экологической обстановки.
- Чтобы все сделать, важно разъяснить, что альтернативный вид топлива в крае есть, и мы будем о нем рассказывать, - приводят слова Владимира Часовитина наши коллеги с «7 канала».
Какой он, бездымный уголь, продемонстрировали журналистам представители СУЭК. Топливо выпускают в Берёзовском районе способом глубокой переработки угля. Главное, оно расходуется заметно медленнее. А, значит, является куда более экономичным.
Обещают, что через две недели начнет работу фабрика по производству бездымного угля. И ее продукции хватит, чтобы обогреть все частные дома Красноярска.
Один нюанс: сейчас мешок экологичного топлива обойдется в полтора-два раза дороже, чем обычного. Но руководство компании намеревается проработать этот вопрос и «рассмотреть разумный баланс стоимости».