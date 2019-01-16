2019-01-16T10:16:01+03:00
Общество

Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо

Благодаря такому углю, воздух может очистится
Ася ЖУКОВА
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Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо. Фото: сайт администрации Красноярского края.Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо. Фото: сайт администрации Красноярского края.
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Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин оценил экологически чистое бездымное топливо. Его разработали ученые, а производит Сибирская угольная энергетическая компания.

По словам министра, было бы желательно перевести на такое топливо все печи в Красноярске. И понаблюдать, последует ли за этим улучшение экологической обстановки.

- Чтобы все сделать, важно разъяснить, что альтернативный вид топлива в крае есть, и мы будем о нем рассказывать, - приводят слова Владимира Часовитина наши коллеги с «7 канала».

Какой он, бездымный уголь, продемонстрировали журналистам представители СУЭК. Топливо выпускают в Берёзовском районе способом глубокой переработки угля. Главное, оно расходуется заметно медленнее. А, значит, является куда более экономичным.

Обещают, что через две недели начнет работу фабрика по производству бездымного угля. И ее продукции хватит, чтобы обогреть все частные дома Красноярска.

Один нюанс: сейчас мешок экологичного топлива обойдется в полтора-два раза дороже, чем обычного. Но руководство компании намеревается проработать этот вопрос и «рассмотреть разумный баланс стоимости».

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