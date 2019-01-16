Натуральный и недорогой. Красноярские школьники создали свой парфюм

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-16T09:38:29+03:00

И будут продавать его по 100-150 рублей

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Ученики 36-й школы Красноярска Коля Желонкин и Надя Малеванная создали собственную парфюмерную линию. Совсем скоро он планируют выпустить гипоаллергенные духи для подростков, рассказали в пресс-службе главного управления образования. Название для парфюма уже есть - «Шанель № 36», по номеру школы. Правда, с создателями всемирно известного бренда могут быть проблемы. Неизвестно, как к такому заимствованию отнесутся они.

А в остальном – все оригинально. Идея придумать свою линейку парфюма пришла неслучайно. Как-то ребята заметили, что у многих их сверстников – аллергия. Вот и решили: почему бы не сделать духи с мягким ароматом плюс экологически чистые, натуральные?

Для этого юные парфюмеры сами выращивают 40 черенков герани и 15 корней лаванды в школьной теплице. Потом измельчат и зальют сырье дистиллированной водой. А через несколько дней процедят и разбавят – до необходимой концентрации. К тому же обязательно проверят духи на безопасность.

И спустя пару месяцев первая партия поступит в продажу. Цена вопроса - 100-150 рублей за флакон. Если все получится, ребята хотят создать еще парфюмы с ароматом розы и древесным.