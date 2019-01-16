2019-01-16T09:13:56+03:00
Общество

Центр питания Универсиады открылся в Красноярске

Как будут кормить гостей и участников соревнований?
Ася ЖУКОВА
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Центр питания Универсиады открылся в Красноярске.Центр питания Универсиады открылся в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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К Универсиаде-2019 в Красноярске реконструировали Центр питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Накануне, 15 января, работу комплекса проверил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как оказалось, обновление объекта продолжалось больше года. Фабрику-кухню оснастили таким оборудованием, аналогов которому нет за Уралом. Комплекс уже запустили, он обеспечивает питанием участников тестовых соревнований, - пишут «Городские новости».

За 8 часов комплекс может выпускать 21 тысячу рационов. Фото: Мария ЛЕНЦ

За 8 часов комплекс может выпускать 21 тысячу рационов.Фото: Мария ЛЕНЦ

В чем особенность производства? Современная и безопасная технология Cook&Chill (приготовление и охлаждение) сохраняет полезные свойства блюд. Их будут готовить и доставлять на места. Там останется только все разогреть и подать на стол.

- В дальнейшем Центр питания будет поставлять качественную пищу для учащихся и воспитанников краевых образовательных учреждений, - подчеркнул Александр Усс.

После Игр фабрика-кухня будет обеспечивать пищей учащихся края. Фото: Мария ЛЕНЦ

После Игр фабрика-кухня будет обеспечивать пищей учащихся края.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, после реконструкции комбинат может выпускать 21 тысячу рационов за восьмичасовую смену, 60 тысяч – за сутки. Благодаря такой мощности качественное питание организуют для учеников от 40 до 50 образовательных учреждений края.

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