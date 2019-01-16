2019-01-16T08:35:35+03:00
Происшествия

Ради Нового года в Дубае жителю Красноярского края пришлось вернуть миллионный долг

Иначе за границу не выпускали
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Выезд за границу в Красноярском крае ограничен для больше чем 220 тысяч человек.Выезд за границу в Красноярском крае ограничен для больше чем 220 тысяч человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мужчина из Ачинска (Красноярский край) едва не лишился новогодних каникул в Дубае – из-за миллионного долга по кредиту и налогам. В Эмираты он собирался с семьей, рассказали в пресс-службе УФССП России по региону. Но не вышло – через границу не пропустили сотрудники пограничной службы ФСБ. Оказалось, имя пассажира значится в реестре должников, которым вылет за рубеж запрещен.

В итоге родные улетели, а он остался дома. И вот результат: деньги нашел в считанные часы. Все погасил и следующим же рейсом отбыл в Дубай.

Подобный случай произошел с мужчиной из Красноярска. Он не платил налоги и за коммуналку, «сэкономив» таким образом больше 170 тысяч. Зато нашел деньги на покупку билетов в Венецию.

- И хоть оплатил долг в день вылета, процедура ограничения заняла некоторое время, поэтому вылетел он только на следующий день, - говорят приставы.

К слову, в крае ограничен выезд за границу больше чем для 220 тысяч человек, их долг 48 миллиардов рублей. Среди «невыездных» - 28 тысяч алиментщиков. Они не перечислили своим детям 5 миллиардов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр экологии Красноярского края рассказал о переходе на бездымное топливо
Натуральный и недорогой. Красноярские школьники создали свой парфюм
Центр питания Универсиады открылся в Красноярске
Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска
Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде
Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч
Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде
Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы
Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске