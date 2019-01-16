Ради Нового года в Дубае жителю Красноярского края пришлось вернуть миллионный долг

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-16T08:35:35+03:00

Выезд за границу в Красноярском крае ограничен для больше чем 220 тысяч человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мужчина из Ачинска (Красноярский край) едва не лишился новогодних каникул в Дубае – из-за миллионного долга по кредиту и налогам. В Эмираты он собирался с семьей, рассказали в пресс-службе УФССП России по региону. Но не вышло – через границу не пропустили сотрудники пограничной службы ФСБ. Оказалось, имя пассажира значится в реестре должников, которым вылет за рубеж запрещен.

В итоге родные улетели, а он остался дома. И вот результат: деньги нашел в считанные часы. Все погасил и следующим же рейсом отбыл в Дубай.

Подобный случай произошел с мужчиной из Красноярска. Он не платил налоги и за коммуналку, «сэкономив» таким образом больше 170 тысяч. Зато нашел деньги на покупку билетов в Венецию.

- И хоть оплатил долг в день вылета, процедура ограничения заняла некоторое время, поэтому вылетел он только на следующий день, - говорят приставы.

К слову, в крае ограничен выезд за границу больше чем для 220 тысяч человек, их долг 48 миллиардов рублей. Среди «невыездных» - 28 тысяч алиментщиков. Они не перечислили своим детям 5 миллиардов рублей.