Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 07:11 2019-01-16T07:11:58+03:00

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На проспекте Мира в Красноярске пешеход попал под колеса BMW. Об аварии сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

Она произошла вечером 15 января, рассказали очевидцы. На кадрах с камеры наблюдения видно: метрах в двадцати от перехода на дорогу выходит мужчина. И бежит, нагнувшись вперед – наперерез потоку машин, которому горит зеленый. Миновал одну полосу, там его пропустили. А на другой угодил под иномарку. От удара упал, прокатился по земле.

Пешеход шагнул под колеса в Красноярске.

- Пострадавшим оказался мужчина 1938 года рождения, - рассказали в УГИБДД России по краю. – С травмами его доставили в больницу. За рулем BMW был молодой человек 20 лет. Проведено медицинское освидетельствование, в момент аварии он был трезв.

Обстоятельства случившегося выясняют дорожные инспекторы. А в соцсетях большинство пользователей сочувствует водителю, а пешехода критикует: «Все-таки до перехода надо было дойти, там всего ничего!».