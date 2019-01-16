Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-16T06:44:09+03:00

Что сделали и что еще планируется?

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Две платформы железнодорожного вокзала Красноярска реконструировали к Универсиаде. На второй, обслуживающей первый и второй пути, поменяли бордюры, организовали уклоны – для отвода воды. На перроне у пятого пути сняли прежнее покрытие, положили свежую брусчатку, заменили борта. На обоих объектах смонтировали новые яркие светильники, поставили скамейки и урны.

Кроме обновления платформ, планируется обновить также здание вокзала. В нем появятся пандусы и подъемники. Все, чтобы было удобно маломобильным пассажирам.

Предполагается, что реконструкция вокзала продолжится до февраля. А в следующем месяце он будет встречать гостей Универсиады и, разумеется, не только.

По предварительным подсчетам, во время Всемирных студенческих игр количество пассажиров ЖД вокзала увеличится на 40-60%, то есть с 2,5 до 3,5-4,5 тысяч в день.