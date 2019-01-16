2019-01-16T06:44:09+03:00
Общество

Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде

Что сделали и что еще планируется?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде.Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Две платформы железнодорожного вокзала Красноярска реконструировали к Универсиаде. На второй, обслуживающей первый и второй пути, поменяли бордюры, организовали уклоны – для отвода воды. На перроне у пятого пути сняли прежнее покрытие, положили свежую брусчатку, заменили борта. На обоих объектах смонтировали новые яркие светильники, поставили скамейки и урны.

Кроме обновления платформ, планируется обновить также здание вокзала. В нем появятся пандусы и подъемники. Все, чтобы было удобно маломобильным пассажирам.

Предполагается, что реконструкция вокзала продолжится до февраля. А в следующем месяце он будет встречать гостей Универсиады и, разумеется, не только.

По предварительным подсчетам, во время Всемирных студенческих игр количество пассажиров ЖД вокзала увеличится на 40-60%, то есть с 2,5 до 3,5-4,5 тысяч в день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска
Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч
Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде
Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы
Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске