СЕГОДНЯ 06:06 2019-01-16T06:06:14+03:00

Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске мужчина в мундире прокурора вымогал у студента крупную сумму. Об этом случае рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Все произошло в Советском районе. Один из местных жителей решил «подзаработать». Раздобыв где-то прокурорскую форму, выбрал жертву – молодого человека. И потребовал найти и отдать ему 400 тысяч рублей. Иначе угрожал компроматом, обещал выложить в соцсетях позорящую студента информацию.

Но парень на поводу не пошел – сообщил о вымогателе в отдел № 5 МУ МВД России «Красноярское». Через некоторое время на след подозреваемого вышли полицейские, он был задержан.

Мужчину на месяц взяли под арест. Заведено уголовное дело по статье «Вымогательство» (в крупном размере). Максимальное наказание за такое – до семи лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. Вот и подзаработал…