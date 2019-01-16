2019-01-16T04:43:42+03:00
Общество

Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде

Об этом сообщили на официальной странице клиники
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде. Фото: официальная страница ККБ в соцсетях.Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде. Фото: официальная страница ККБ в соцсетях.
Изменить размер текста:

Новый корпус красноярской краевой клинической больницы могут запустить только после Универсиады. Накануне, 15 января, об этом сообщили на официальной странице клиники в соцсетях.

Напомним, сейчас идет строительство трех 8-этажных башен (и соединяющего их 4-этажного стилобата). Здесь должен расположиться хирургический корпус. Сдать его предполагалось к Всемирным студенческим играм. Но, по-видимому, заселение здания пройдет с опозданием. Поскольку возведение современных больниц – дело очень сложное. Еще на стадии проектирования надо решить буквально все, вплоть до того, где будут стоять кровати и сантехника, рассказывают сотрудники краевой.

По предварительным сведениям, в конце февраля корпус будет сдан. Там идут отделочные работы и установка оборудования. Впереди - приемка и лицензирование. Обычно на них уходит немало времени. Поэтому новоселье хирурги краевой больницы, скорее всего, будут отмечать в апреле.

- А помощь участникам Универсиады будет оказана силами нашего травматологического центра, - поясняет главный врач больницы Егор Корчагин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина шагнул под колеса BMW в центре Красноярска
Две платформы ЖД вокзала обновили к Универсиаде
Угрожал компроматом: мужчина в форме прокурора потребовал от студента 400 тысяч
Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы
Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске