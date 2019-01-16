СЕГОДНЯ 04:43 2019-01-16T04:43:42+03:00

Новый корпус краевой больницы могут не успеть сдать к Универсиаде. Фото: официальная страница ККБ в соцсетях.

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Новый корпус красноярской краевой клинической больницы могут запустить только после Универсиады. Накануне, 15 января, об этом сообщили на официальной странице клиники в соцсетях.

Напомним, сейчас идет строительство трех 8-этажных башен (и соединяющего их 4-этажного стилобата). Здесь должен расположиться хирургический корпус. Сдать его предполагалось к Всемирным студенческим играм. Но, по-видимому, заселение здания пройдет с опозданием. Поскольку возведение современных больниц – дело очень сложное. Еще на стадии проектирования надо решить буквально все, вплоть до того, где будут стоять кровати и сантехника, рассказывают сотрудники краевой.

По предварительным сведениям, в конце февраля корпус будет сдан. Там идут отделочные работы и установка оборудования. Впереди - приемка и лицензирование. Обычно на них уходит немало времени. Поэтому новоселье хирурги краевой больницы, скорее всего, будут отмечать в апреле.

- А помощь участникам Универсиады будет оказана силами нашего травматологического центра, - поясняет главный врач больницы Егор Корчагин.