СЕГОДНЯ 19:54 2019-01-15T19:54:31+03:00

Это была уже четвертая по счету «Белая ярмарка». Фото: медиагруппа «Прима»

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Душевная, Белая, твоя: в Красноярске прошла главная ярмарка зимы. Как говорят организаторы медиагруппа «Прима», за 25 дней Белую ярмарку посетили более 100 000 горожан и гостей краевого центра.

- Это была уже четвертая по счету «Белая ярмарка» и второй год подряд она встречает гостей на Театральной площади — бок о бок с главной ёлкой Центрального района города. В этот раз событие прошло с еще большим размахом. Количество развлекательных площадок увеличилось, иллюминация усилилась, декораций стало больше, к самой длинной, 115-метровой, ледяной горке города добавился третий желоб. Живые выступления на тёплой сцене шли всё время ярмарки практически нон-стопом, несмотря на суровую погоду. Одним из главных нововведений этого года стала праздничная шоу-программа с обращением президента, курантами и салютом в саму новогоднюю ночь, - рассказали в медиагруппе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На Белой ярмарке:

- было посетителей – более 100 000 человек;

- продали – более 3 100 пар теплых носков;

- главные городские часы «Биг Бен» поздравили горожан голосом Сергея Светлакова – 425 раз.

- открыток с приветом из Красноярска отправили гости ярмарки через «Новогоднюю почту» - более 1 000 штук.