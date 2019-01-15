2019-01-15T16:14:28+03:00
Общество

Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин

На разных заправках и на разные виды топлива ценники изменились на 65 – 90 копеек
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По словам экспертов, подорожание спровоцировало изменение оптовых цен на бензин, причина тому – рост цены на нефть.По словам экспертов, подорожание спровоцировало изменение оптовых цен на бензин, причина тому – рост цены на нефть.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин. Об этом сообщают Новости ТВК.

Топливо подорожало на разных заправках, ценник изменился на разные виды горючего. Изменение цены не коснулось некоторые топливные сети, но это лишь вопрос времени – уверены аналитики.

Самый незначительный рост – 65 копеек за литр, самое серьезное подорожание – 90 копеек. Вроде как, и немного, на первый взгляд, но если заправлять сразу, скажем, бак, разница получается ощутимая.

По словам экспертов, подорожание спровоцировало изменение оптовых цен на бензин, причина тому – рост цены на нефть.

К слову, вероятнее всего, это не последнее увеличение стоимости топлива в первом квартале 2019 года – традиционно горючее дорожает в преддверии начала посевной, в марте. Как изменится ценник в следующий раз, аналитики судить не берутся, говорят, возможно все. Однако, по словам экспертов, резкого скачка быть недолжно.

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