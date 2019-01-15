2019-01-15T14:33:39+03:00
Общество

В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС

Полк принимает на службу молодых мужчин
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно)Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно)Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС – в красноярский полк дорожно-постовой службы требуются сотрудники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка.

К потенциальным полицейским предъявляют такие требования: возраст старше 18 лет, но не более 35, набор определенных личностных качеств (стрессоустойчивость, как минимум), физическая подготовка. Кроме того, у соискателя должно быть высшее или среднее специальное образование, также у него должны быть водительские права, военный билет, отсутствие судимостей и административных правонарушений.

- Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно), социальные гарантии, перспективы карьерного роста, - говорят в пресс-службе полка ДПС Красноярска.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться кандидатам:

- Отделение по кадровой и воспитательной работе полка – Красноярск, 2-я Брянская, 59, каб. № 6, тел. (391) 226-83-83.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не прошло и месяца: в Красноярске впервые с начала года подорожал бензин
В Красноярске установят два дополнительных поста мониторинга загрязнения воздуха
В Красноярском крае пристав помогла своему коллеге-должнику – завели уголовное дело
В Канске выбрали нового главу города
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
Серьезное ДТП на правобережье Красноярска: пострадали люди
Сервисы, показывающие, где автобус, не работают в Красноярске
Теперь и в Канске: дорожные полицейские открыли еще один пункт проката детских автокресел
Мужская работа: в красноярских детсадах воспитанникам готовят еду повара-мужчины
Воду не пить, купаться только в отведенных местах: красноярцам рассказали о мерах безопасности в Крещение
В центре Красноярска начали включать подсветку жилых домов
Число акционеров ВТБ в СФО выросло в 1,4 раза
В правительстве Красноярского края считают, что «мусорный кризис» миновал
За порядком во время Универсиады в Красноярске будут следить полицейские со всей страны
84-летний житель Красноярска попал в ДТП во дворе дома и умер, когда пошел за документами
Минэкологии разрешило неограниченный отстрел волков в одном из районов края
Павильоны у красноярского автовокзала начнут сносить в конце недели
Съезд с Копыловского моста сузят из-за ремонта на теплотрассе
Пешеход сбил зеркало заднего вида у машины, не уступившей ему дорогу
В Красноярском крае отец надругался над дочерью и пытался скрыться в лесу
Поющие рюкзаки: школьники из Красноярска поддержали флешмоб певицы Адель
Жителя Красноярска отправили работать в зоопарк за неуплату штрафов ГИБДД
Объявлены слушания по новой схеме теплоснабжения Красноярска
На Северном шоссе Ford протаранил Ладу: есть пострадавшие
В Красноярске остался только один крупный супермаркет «Rosa»
ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза
Крупную лесоперерабатывающую компанию банкротят за долг перед банками