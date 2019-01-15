В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС
В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС – в красноярский полк дорожно-постовой службы требуются сотрудники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка.
К потенциальным полицейским предъявляют такие требования: возраст старше 18 лет, но не более 35, набор определенных личностных качеств (стрессоустойчивость, как минимум), физическая подготовка. Кроме того, у соискателя должно быть высшее или среднее специальное образование, также у него должны быть водительские права, военный билет, отсутствие судимостей и административных правонарушений.
- Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно), социальные гарантии, перспективы карьерного роста, - говорят в пресс-службе полка ДПС Красноярска.
КОНКРЕТНО
Куда обращаться кандидатам:
- Отделение по кадровой и воспитательной работе полка – Красноярск, 2-я Брянская, 59, каб. № 6, тел. (391) 226-83-83.