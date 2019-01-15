СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-15T14:33:39+03:00

Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно) Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске разыскиваются инспекторы ДПС – в красноярский полк дорожно-постовой службы требуются сотрудники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка.

К потенциальным полицейским предъявляют такие требования: возраст старше 18 лет, но не более 35, набор определенных личностных качеств (стрессоустойчивость, как минимум), физическая подготовка. Кроме того, у соискателя должно быть высшее или среднее специальное образование, также у него должны быть водительские права, военный билет, отсутствие судимостей и административных правонарушений.

- Сотрудникам ДПС предполагается достойное денежное вознаграждение (для лейтенанта полиции от 45 тысяч рублей ежемесячно), социальные гарантии, перспективы карьерного роста, - говорят в пресс-службе полка ДПС Красноярска.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться кандидатам:

- Отделение по кадровой и воспитательной работе полка – Красноярск, 2-я Брянская, 59, каб. № 6, тел. (391) 226-83-83.